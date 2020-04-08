Тутберидзе поделилась редким видео со своей умершей матерью

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видео со своей танцующей матерью, датированное 28 июля 2017 года.

— Мамочка, ты навсегда с нами, — подписала Тутберидзе видео.

Мать тренера Этери Петровна Тутберидзе умерла 8 ноября 2018 года из-за рака головного мозга, о котором Тутберидзе стало известно незадолго до вылета на сборы перед Олимпиадой в Пхенчхане-2018.