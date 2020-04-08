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Тутберидзе поделилась редким видео со своей умершей матерью

18:02
Этери Тутберидзе. Фото Instagram
Этери Тутберидзе. Фото Instagram
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Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram видео со своей танцующей матерью, датированное 28 июля 2017 года.

— Мамочка, ты навсегда с нами, — подписала Тутберидзе видео.

Мать тренера Этери Петровна Тутберидзе умерла 8 ноября 2018 года из-за рака головного мозга, о котором Тутберидзе стало известно незадолго до вылета на сборы перед Олимпиадой в Пхенчхане-2018.

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