Туктамышева выйдет на лед предпоследней в короткой программе у женщин на этапе «Гран-при» в Китае, Щербакова — восьмой
11:44
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выйдет на лед предпоследней в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае, который стартует 8 ноября. Примерное время выступления фигуристки — 13:30.
Действующая чемпионка России Анна Щербакова получила восьмой стартовый номер. Она выступит примерно в 13:10.
Еще одна россиянка, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова закроет короткую программу у женщин. Время ее выхода на лед — 13:36.
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