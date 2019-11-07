Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выйдет на лед предпоследней в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае, который стартует 8 ноября. Примерное время выступления фигуристки — 13:30.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова получила восьмой стартовый номер. Она выступит примерно в 13:10.

Еще одна россиянка, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова закроет короткую программу у женщин. Время ее выхода на лед — 13:36.

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