Туктамышева после тренировки исполнила тверк

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео в сторис Instagram.

24-летняя спортсменка после тренировки на чемпионате России исполнила тверк.

Чемпионат России пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске. Трансляции всех соревнований можно смотреть онлайн на сайте Первого канала www.1tv.ru. Телекомпания показывает турнир на эксклюзивной основе, в том числе церемонию открытия, награждение и показательные выступления. Ряд соревнований также будут показаны в прямом эфире на ТВ.