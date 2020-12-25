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Туктамышева после тренировки исполнила тверк

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео в сторис Instagram.

24-летняя спортсменка после тренировки на чемпионате России исполнила тверк.

Чемпионат России пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске. Трансляции всех соревнований можно смотреть онлайн на сайте Первого канала www.1tv.ru. Телекомпания показывает турнир на эксклюзивной основе, в том числе церемонию открытия, награждение и показательные выступления. Ряд соревнований также будут показаны в прямом эфире на ТВ.

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