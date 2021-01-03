Туктамышева объяснила, почему в Челябинске не снялась с произвольной программы

Всего за неделю до чемпионата России Елизавета Туктамышева выздоровела после коронавируса и была не в слишком хорошей форме на турнире. После короткой тренер фигуристки Алексей Мишин говорил о возможном снятии Елизаветы Туктамышевой со старта в Челябинске.

— После утренней тренировки мы поговорили и решили, что нужно выступить. Лучше откататься так, как ты можешь сейчас, даже если это будет не самый лучший прокат, чем сняться. Для меня снятие — это как проиграть себе. Я готовилась, была нацелена с первого дня выступать на чемпионате России. Столько было проделано работы, что просто взять и сдаться в самый последний момент — это не про нас, не про нашу команду и не про меня. Поэтому мы решили биться до конца.

В произвольной программе Туктамышева стала только десятой и седьмой по сумме баллов на чемпионате страны. (Анастасия Плетнева)

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