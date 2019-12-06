Туктамышева не стала исполнять четверной тулуп на турнире в Загребе
Россиянка Елизавета Туктамышева не стала прыгать четверной тулуп в произвольной программе на турнире в Загребе. Ранее фигуристка исполняла его на тренировке и иронично высказывалась о том, что все просят ее сделать данный элемент ультра-си на соревнованиях.
Туктамышева начала прокат с каскада тройной аксель+двойной тулуп, затем сделала одиночный тройной аксель, тройной лутц и тройной сальхов, каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, каскад тройной лутц+двойной аксель и тройной риттбергер. Она набрала за произвольную программу 148,29 балла и заняла промежуточное первое место на турнире.
Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS -148.29 in LP, 221.15 in total in 1st place— Skate Croatia (@SkateCroatia) December 6, 2019
3axel-2toe, 3axel (df?), 3lutz, 3salchow, 2axel-3toe-2toe, 3lutzSQ2Axel, 3loop#skatecroatia #goldenspin #zagreb #goldenspin2019