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Туктамышева не стала исполнять четверной тулуп на турнире в Загребе

19:28

Россиянка Елизавета Туктамышева не стала прыгать четверной тулуп в произвольной программе на турнире в Загребе. Ранее фигуристка исполняла его на тренировке и иронично высказывалась о том, что все просят ее сделать данный элемент ультра-си на соревнованиях.

Туктамышева начала прокат с каскада тройной аксель+двойной тулуп, затем сделала одиночный тройной аксель, тройной лутц и тройной сальхов, каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, каскад тройной лутц+двойной аксель и тройной риттбергер. Она набрала за произвольную программу 148,29 балла и заняла промежуточное первое место на турнире.

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