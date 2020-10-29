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Трусову не разрешают снимать на тренировках

16:07
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристку Александру Трусову запрещено снимать на видео во время тренировок. Об этом сообщил Instagram-аккаунт академии Евгения Плющенко. В комментариях к одному из постов подписчик попросил: «И Саше сделайте такую карусель, как и Алене».

В ответ академия написала сообщение: «Сашу не разрешают снимать на тренировках».

Переписка академии Евгения Плющенко с подписчиком. Фото Instagram
Переписка академии Евгения Плющенко с подписчиком. Фото Instagram

Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе в академию Плющенко этим летом.

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