Трусову не разрешают снимать на тренировках
16:07
Фигуристку Александру Трусову запрещено снимать на видео во время тренировок. Об этом сообщил Instagram-аккаунт академии Евгения Плющенко. В комментариях к одному из постов подписчик попросил: «И Саше сделайте такую карусель, как и Алене».
В ответ академия написала сообщение: «Сашу не разрешают снимать на тренировках».
Переписка академии Евгения Плющенко с подписчиком. Фото Instagram
Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе в академию Плющенко этим летом.