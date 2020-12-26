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Трусовой бросили огромного медведя. Его с трудом подняли четыре ребенка

Дети увозят плюшевого медведя со льда. Фото «Первый канал» Александра Трусова на фоне болельщиков. Фото «Первый канал»
Дети увозят плюшевого медведя со льда. Фото «Первый канал»
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Болельщики выбросили на лед большого плюшевого медведя после показательной программы Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске.

Игрушка оказалась настолько большой, что ее с трудом смогли поднять четыре девочки, увозивших ее со льда.

Александра Трусова на фоне болельщиков. Фото "Первый канал"
Александра Трусова на фоне болельщиков. Фото «Первый канал»

Трусова набрала 170,61 балла за свой прокат (246,37 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

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