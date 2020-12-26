Трусовой бросили огромного медведя. Его с трудом подняли четыре ребенка

Болельщики выбросили на лед большого плюшевого медведя после показательной программы Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске.

Игрушка оказалась настолько большой, что ее с трудом смогли поднять четыре девочки, увозивших ее со льда.

Александра Трусова на фоне болельщиков. Фото «Первый канал»

Трусова набрала 170,61 балла за свой прокат (246,37 в сумме) и занимает промежуточное первое место.