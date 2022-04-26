Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

26 апреля, 11:58

Трусова: «Считаю реальным исполнение пятерного прыжка. Надеюсь, что буду его тренировать»

Трусова заявила, что считает реальным исполнение пятерного прыжка
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что считает реальным для себя исполнение пятерного прыжка.

«Я пробовала делать пятерной прыжок, но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Я надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит РИА «Новости» слова Трусовой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова заняла второе место в женском одиночном катании, уступив лишь другой россиянке, Анне Щербаковой. На Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, три из них — чисто.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/trusova-1785479761.html
Фигурное катание
Александра Трусова
2
4
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Министерство спорта РФ прорабатывает идею проведения внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию

Фигурист Морозов поблагодарил руководство страны за организацию предолимпийских сборов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости