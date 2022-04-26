Трусова: «Считаю реальным исполнение пятерного прыжка. Надеюсь, что буду его тренировать»

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что считает реальным для себя исполнение пятерного прыжка.

«Я пробовала делать пятерной прыжок, но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Я надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», — приводит РИА «Новости» слова Трусовой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова заняла второе место в женском одиночном катании, уступив лишь другой россиянке, Анне Щербаковой. На Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, три из них — чисто.