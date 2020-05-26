Трусова заявила, что ей было сложно поддерживать форму без льда

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей сложно было поддерживать форму. Из-за пандемии коронавируса спортсменка не могла заниматься на катке.

«Очень большой перерыв был без льда, — цитирует Трусову РБК. — У меня такого перерыва не было с детства. Да, я занималась дома, но поддерживать без льда форму сложно».

Ранее российская спортсменка попала в Книгу рекордов в третий раз. Она была включена в новое издание как первая в истории женского катания исполнительница четверного флипа.

Трусова исполнила этот элемент 7 декабря в финале «Гран-при» в Турине. В 2019 году Трусова уже попала в Книгу рекордов Гиннесса за первые исполнения четверного тулупа и четверного лутца.

15-летняя Трусова рассталась с тренером Этери Тутберидзе. Она будет работать в группе Евгения Плющенко.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 5 591 677 случаев заражения коронавирусом. 347 944 человека умерли, выздоровели — 2 368 016.