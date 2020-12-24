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Трусова выполнила 2 четверных лутца на тренировке чемпионата России

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Александра Трусова выполнила два четверных лутца во время тренировочного проката перед чемпионатом России.

16-летняя спортсменка сделала оба прыжка с руками, поднятыми вверх. Видео тренировки Трусовой опубликовано в Instagram-аккаунте, посвященном Трусовой.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. 25 декабря женщины выступят с короткой программой (начало — в 17.20 мск), на 26 декабря намечены произвольные программы (начало — в 17.00 мск).

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