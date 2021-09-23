Трусова упала с тройного акселя на тренировке в Сызрани
12:44
Фигуристка Александра Трусова в прогоне короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани не смогла исполнить тройной аксель и упала с прыжка. Другие элементы в прокате были сделаны чисто.
Также Трусова исполнила чистый четверной лутц, который запрещен в короткой программе.
За пределами проката под музыку у Трусовой получились несколько попыток тройного акселя, некоторые из них с ошибками на приземлении.
Батя в здании! Вернее, Саня. pic.twitter.com/Talq6aSeDE— Lublineс93 (@Lublinec931) September 23, 2021
Напомним, на первом старте года — контрольных прокатах в Челябинске Трусова впервые в истории сделала пять четверных в одной программе на публике.
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