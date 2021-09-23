Трусова упала с тройного акселя на тренировке в Сызрани

Фигуристка Александра Трусова в прогоне короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани не смогла исполнить тройной аксель и упала с прыжка. Другие элементы в прокате были сделаны чисто.

Также Трусова исполнила чистый четверной лутц, который запрещен в короткой программе.

За пределами проката под музыку у Трусовой получились несколько попыток тройного акселя, некоторые из них с ошибками на приземлении.

Напомним, на первом старте года — контрольных прокатах в Челябинске Трусова впервые в истории сделала пять четверных в одной программе на публике.