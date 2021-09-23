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Трусова и Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция короткой программы 23 сентября

12:22
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 23 сентября, в Сызрани пройдет второй день первого этапа Кубка России по фигурному катанию. В 16.45 по московскому времени начнется короткая программа у женщин.

Среди участников звезды фигурного катания Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Расписание 23 сентября:
13.45 Юниоры. Танцы. Произвольный танец
16.00 Взрослые. Танцы. Произвольный танец
16.45 Женщины. Короткая программа
19.15 Мужчины. Короткая программа

Смотреть прямую трансляцию короткой программы у женщин можно на сайте Первого канала в 16.45 (мск).

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Сергей Ревенко все материалы автора

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