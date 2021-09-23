Трусова и Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция короткой программы 23 сентября
12:22
Сегодня, 23 сентября, в Сызрани пройдет второй день первого этапа Кубка России по фигурному катанию. В 16.45 по московскому времени начнется короткая программа у женщин.
Среди участников звезды фигурного катания Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
Расписание 23 сентября:
13.45 Юниоры. Танцы. Произвольный танец
16.00 Взрослые. Танцы. Произвольный танец
16.45 Женщины. Короткая программа
19.15 Мужчины. Короткая программа
Смотреть прямую трансляцию короткой программы у женщин можно на сайте Первого канала в 16.45 (мск).
Читайте также
«В реальной жизни мы не готовы забивать без Головина и Бен Йеддера». Что пишут про российского полузащитника во Франции
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю