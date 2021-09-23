Трусова и Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция короткой программы 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, в Сызрани пройдет второй день первого этапа Кубка России по фигурному катанию. В 16.45 по московскому времени начнется короткая программа у женщин.

Среди участников звезды фигурного катания Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Расписание 23 сентября:

13.45 Юниоры. Танцы. Произвольный танец

16.00 Взрослые. Танцы. Произвольный танец

16.45 Женщины. Короткая программа

19.15 Мужчины. Короткая программа

Смотреть прямую трансляцию короткой программы у женщин можно на сайте Первого канала в 16.45 (мск).