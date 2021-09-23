Туктамышева идеально исполнила короткую программу на тренировке Кубка России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила три чистых тройных акселя на тренировке в рамках первого этапа Кубка России в Сызрани.

В прогоне под музыку чисто был сделан тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип.

Туктамышева за тренировку ни разу не упала, но сделала примерно в шесть раз меньше прыжков, чем Александра Трусова.

Короткая программа у женщин состоится 23 сентября в 15:30 (мск), произвольная — 24 сентября в 12:45 (мск).