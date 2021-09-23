Туктамышева идеально исполнила короткую программу на тренировке Кубка России
12:46
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила три чистых тройных акселя на тренировке в рамках первого этапа Кубка России в Сызрани.
В прогоне под музыку чисто был сделан тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип.
Туктамышева за тренировку ни разу не упала, но сделала примерно в шесть раз меньше прыжков, чем Александра Трусова.
Короткая программа у женщин состоится 23 сентября в 15:30 (мск), произвольная — 24 сентября в 12:45 (мск).
Алексей Николаевич разминает плечи подопечной. Не только тренер и психолог, но и массажист! pic.twitter.com/G3yN9YtX53— Lublineс93 (@Lublinec931) September 23, 2021
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