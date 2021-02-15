Трусова показала новые фото с тренировки
15:50
Бронзовый призер чемпионата Европы-2020, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии с тренировки.
«Тренировка проходит энергично», — написала фигуристка.
На снимке 16-летняя спортсменка бежит по беговой дорожке.
Напомним, Трусова перешла в группу Евгения Плющенко в мае 2020 года, до этого она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
На чемпионате России-2021 девушка заняла третье место.
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