Трусова показала новые фото с тренировки

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии с тренировки.

«Тренировка проходит энергично», — написала фигуристка.

На снимке 16-летняя спортсменка бежит по беговой дорожке.

Напомним, Трусова перешла в группу Евгения Плющенко в мае 2020 года, до этого она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На чемпионате России-2021 девушка заняла третье место.