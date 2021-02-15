Продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» 15 февраля прокомментировала решение подать заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда «Гном Гномыч».

«Все наши бренды зарегистрированы. Это и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская, и Дима Билан. Сейчас «Гном Гномыч» набирает обороты, почему бы и нет? У нас много коммерческих предложений по бренду «Гном Гномыч». Я раскрутила этот проект, и хочется иметь какие-то дивиденды от этого. Процесс запущен! Мы имеем верифицированный аккаунт в Instagram, поэтому все должно быть хорошо», — сказал Рудковская «СЭ».

В случае одобрения Роспатентом заявки, под товарным знаком «Гном Гномыч» смогут выпускать косметику, медицинские и ветеринарные препараты, флеш-накопители и оправы для очков, ювелирные изделия, канцтовары, одежду и сумки из кожи, украшения из оленьих рогов и мебель, продукты и напитки, а также игрушки и спортивный инвентарь. Также бренд можно будет использовать в сферах рекламы, страхования, строительства, обучения детей и общественного питания.

«Гном Гномыч» — псевдоним 8-летнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Александра.

(Владислав Флегонтов)