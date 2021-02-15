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Первый канал покажет финал Кубка России по фигурному катанию

19:32
Анна Щербакова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый канал в прямом эфире покажет трансляции финала Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Москве c 27 февраля по 2 марта.

По итогам турнира определится состав сборной России на чемпионат мира-2021. Мировое первенство состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Соревнования у женщин и в парном катании Кубка России будут транслироваться в телевизионном эфире, а полностью турнир (включая выступления юниоров) будет доступен на сайте Первого канала.

Телетрансляции:

27 февраля. Женщины. Пары. Короткая программа (17.40).

28 февраля. Женщины. Пары. Произвольная программа (17.40).

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