Российская фигуристка Александра Трусова после победы на этапе Кубка России в Казани объяснила, почему в итоге решила прыгать четыре четверных в произвольной программе.

— В заявке произвольной программы было три четверных, но я прыгала четыре. Но обычно заявляешь контент намного раньше, чем выступаешь.

— На следующих соревнованиях исполните четверной риттбергер?

— Посмотрим, не могу ничего сказать. Не знаю вообще, будет ли засчитываться или нет его исполнение на российском старте, но все равно нужно делать его. Мне сейчас вообще важнее на поезд успеть, чем новые четверные сделать. (Дмитрий Кузнецов)