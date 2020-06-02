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Трусова назвала самый памятный турнир в карьере

08:41
Александра Трусова. Фото Ксения Нуртдинова.
Александра Трусова. Фото Ксения Нуртдинова.
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Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram-эфире ответила на вопрос о самом запомнившемся турнире в карьере.

— Больше всего запомнился юниорский чемпионат мира 2018 года. Помню, как мы очень долго готовились. Все тренеры были на Олимпиаде, кроме Сергея Розанова. Вкатывали два четверных. На финале Кубка России я попробовала их, сделала сальхов, но больно упала с тулупа. Все испугались. А на чемпионате мира собралась и все сделала чисто. После произвольной программы заболела, потому что выложилась вся. (Дмитрий Кузнецов)

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