Трусова на карантине с кучей игрушек и детьми. Фото

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram поделилась фотографией, на которой она играет с детьми.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров вернулась в Россию из Египта 27 марта — вместе с семьей она летела на гуманитарном рейсе из Шарм-эш-Шейха и теперь находится на карантине.

В этом сезоне 15-летняя фигуристка стала бронзовым призером Финала Гран-при, чемпионата страны и Европы. Также должна была принять участие и в чемпионате мира в Монреале (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за коронавируса.

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случаев коронавирусной инфекции в 32 регионах. Зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (434), Московской области (49) и Санкт-Петербурге (15).