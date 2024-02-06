Трибуны в Саранске на первенстве России заполнили студенты и школьники

В Саранске стартовала соревновательная программа первенства России по фигурному катанию среди юниоров.

Турнир проходит на новой «Огарев-Арене», открытой в 2022 году, вместимостью 7800 зрителей. Во время начала короткой программы у юношей арена была заполнена меньше чем на 10 процентов, однако ближе к официальной церемонии открытия нижний ярус заполнили более чем на половину.

Зрители приходили массовыми группами по 10-20 молодых человек с сопровождением. Опрошенные «СЭ» гости турнира заявили, что учатся либо в саранских школах и гимназиях, либо в высших учебных заведениях города.

«Огарев-Арена» структурно относится к Мордовскому государственному университету.