Арсений Федотов лидирует после короткой программы на первенстве России среди юниоров

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Фигурист Арсений Федотов стал победителем короткой программы на первенстве России среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

14-летний спортсмен набрал 87,78 балла. Федотов является учеником Этери Тутберидзе.

Второе место занял Николай Угожаев — 83,83 балла. Третьим стал Марк Лукин — 80,49 балла.

Произвольная программа пройдет 7 февраля.

Первенство России среди юниоров

Саранск

Юноши

Короткая программа

1. Арсений Федотов — 87,78

2. Николай Угожаев — 83,83

3. Марк Лукин — 80,49

4. Эдуард Карартынян — 80,13

5. Лев Лазарев — 79,03

6. Иван Рамзенков — 76,93

7. Макар Пузин — 75,73

8. Андрей Коцин — 75,12

9. Вадим Воронов — 74,49

10. Кирилл Кропылев — 73,96