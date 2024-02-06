Арсений Федотов лидирует после короткой программы на первенстве России среди юниоров
Фигурист Арсений Федотов стал победителем короткой программы на первенстве России среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.
14-летний спортсмен набрал 87,78 балла. Федотов является учеником Этери Тутберидзе.
Второе место занял Николай Угожаев — 83,83 балла. Третьим стал Марк Лукин — 80,49 балла.
Произвольная программа пройдет 7 февраля.
Первенство России среди юниоров
Саранск
Юноши
Короткая программа
1. Арсений Федотов — 87,78
2. Николай Угожаев — 83,83
3. Марк Лукин — 80,49
4. Эдуард Карартынян — 80,13
5. Лев Лазарев — 79,03
6. Иван Рамзенков — 76,93
7. Макар Пузин — 75,73
8. Андрей Коцин — 75,12
9. Вадим Воронов — 74,49
10. Кирилл Кропылев — 73,96
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