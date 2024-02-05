Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

5 февраля, 20:00

Чемпионат России среди юниоров: даты и расписание соревнований

Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля на «Огарёв Арене» в Саранске. Соревнования будут проходить в женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В турнире примут участие спортсмены категории КМС.

«СЭ» представляет расписание юниорского первенства страны.

Расписание Чемпионата России среди юниоров:

6 февраля, вторник

Юноши, короткая программа — 14:00

Девушки, короткая программа — 17:10

Танцы на льду, ритм-танец — 19:45

7 февраля, среда

Юноши, произвольная программа — 13:15

Девушки, произвольная программа — 16:15

Пары, короткая программа — 19:15

8 февраля, четверг

Танцы на льду, произвольный танец — 12:00

Пары, произвольная программа — 14:40

Время начала соревнований — московское.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на сайте Первого канала.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
0
Читайте также
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Железняков призвал проверить на детекторе лжи окружение Валиевой

Чемпионат России среди юниоров-2024: участники соревнований

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости