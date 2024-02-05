Чемпионат России среди юниоров: даты и расписание соревнований

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля на «Огарёв Арене» в Саранске. Соревнования будут проходить в женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В турнире примут участие спортсмены категории КМС.

«СЭ» представляет расписание юниорского первенства страны.

Расписание Чемпионата России среди юниоров:

6 февраля, вторник

Юноши, короткая программа — 14:00

Девушки, короткая программа — 17:10

Танцы на льду, ритм-танец — 19:45

7 февраля, среда

Юноши, произвольная программа — 13:15

Девушки, произвольная программа — 16:15

Пары, короткая программа — 19:15

8 февраля, четверг

Танцы на льду, произвольный танец — 12:00

Пары, произвольная программа — 14:40

Время начала соревнований — московское.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на сайте Первого канала.