Чемпионат России среди юниоров: даты и расписание соревнований
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Первенство России по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля на «Огарёв Арене» в Саранске. Соревнования будут проходить в женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В турнире примут участие спортсмены категории КМС.
«СЭ» представляет расписание юниорского первенства страны.
Расписание Чемпионата России среди юниоров:
6 февраля, вторник
Юноши, короткая программа — 14:00
Девушки, короткая программа — 17:10
Танцы на льду, ритм-танец — 19:45
7 февраля, среда
Юноши, произвольная программа — 13:15
Девушки, произвольная программа — 16:15
Пары, короткая программа — 19:15
8 февраля, четверг
Танцы на льду, произвольный танец — 12:00
Пары, произвольная программа — 14:40
Время начала соревнований — московское.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на сайте Первого канала.
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