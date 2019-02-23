Три юных фигуристки чуть не пострадали от нападения собак в Подмосковье

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что две собаки породы "тибетский мастиф" напали на фигуристок около Ледового дворца в подмосковном Зарайске.

Сотрудники спорткомплекса подбежали и отогнали собак. Дети обратились в больницу с ушибами после данного инцидента.

- Три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию Ледового дворца на них напали две собаки, предположительно породы "тибетский мастиф, - приводит ТАСС слова представителя ГСУ.

Сообщается, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают хозяев собак.