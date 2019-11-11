Победительница этапа серии «Гран-при» в Китае 15-летняя Анна Щербакова отметила, что у нее неплохо получается четверной флип, но пока она еще не готова вставить его в произвольную программу. Ранее фигуристка стала победительницей этапа серии в США и первой отобралась в Финал «Гран-при».

— Всегда находимся в процессе изучения, — цитирует ТАСС Щербакову.- Когда идет активная подготовка к соревнованиям, этот процесс замедляется, тяжело все успевать. Но сейчас перерыв будет побольше, и акцент на тренировку новых элементов увеличится. Бывает, тренируем тройной аксель и четверной флип.

Флип получается, но я понимаю, что если вставить его в программу, нужно будет кататься с тремя четверными. И тогда проблема будет не в том, чтобы выполнить этот прыжок, а в том, как собрать всю программу вместе. Но мы будем тренировать, пробовать. Надо же усложняться.