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Тренеры Самодуровой довольны ее прокатом короткой программы на этапе Гран-при

16:57
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Тренеры российской фигуристки Софьи Самодуровой остались довольны ее исполнением короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Самодурова занимает пятое место после короткой программы, набрав 63,99 балла.

— Прокат хороший, тренеры довольны, — цитирует фигуристку ТАСС. — Сегодня я справилась. В произвольной программе цель — катать чисто и в удовольствие.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7094002

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