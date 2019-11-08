Тренеры Самодуровой довольны ее прокатом короткой программы на этапе Гран-при

Тренеры российской фигуристки Софьи Самодуровой остались довольны ее исполнением короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. Самодурова занимает пятое место после короткой программы, набрав 63,99 балла.

— Прокат хороший, тренеры довольны, — цитирует фигуристку ТАСС. — Сегодня я справилась. В произвольной программе цель — катать чисто и в удовольствие.