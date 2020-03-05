«Тренеры нами очень довольны». Дочь Тутберидзе показала лучший результат сезона на ЮЧМ

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин продемонстрировали лучший результат в сезоне на чемпионате мира среди юниоров. За исполнение ритм-танца дуэт набрал 66,53 балла.

— Лучший результат сезона, лучше, чем в юниорском финале «Гран-при», — сказал 20-летний Смолкин. — Мы знали, что конкретно судьи хотели увидеть от нас, более глубокие ребра и постарались это показать в программе. Поздравляю Дишу с наступающим 8 марта, всех дам. Желаю здоровья прежде всего, чтобы были красивые и счастливые, все остальное будет.

Тренеры нами очень довольны по сравнению с юниорским первенство страны. Откуда прогресс? Наша команда знает, как с нами работать. На акклиматизацию не обращаем внимания, не одни мы такие, из-за океана прилетают и канадцы с американцами. Просто это никого не волнует, зрителей уж точно.

Произвольный танец на турнире дуэты представят 7 марта, начиная с 12.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)