Тренер Степановой и Букина отметила, что пара провела минувший сезон по-взрослому

Тренер российского танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин Ирина Жук в интервью ФФКР отметила, что пара провела минувший сезон по-взрослому. Она также добавила, что все отметили сдвиг в катании фигуристов в лучшую сторону.

– Этот сезон Саша с Ваней провели по-взрослому. На этапах Гран-при, в финале, на чемпионатах Европы и мира катались здорово. То, что мы хотели от ребят, они все сделали. Все отметили их сдвиг в лучшую сторону. На самых ответственных соревнованиях они показывали себя бойцами.

После чемпионата Европы они поехали на шоу "Art On Ice" в Швейцарию, потом их пригласил Илья Авербух на шоу в Москве, после выступили на шоу в Краснодаре, потом в Италии. Все это очень помогает. В шоу "Art On Ice" участники катаются под "живую" музыку, с интересными номерами, и нам приятно, что Саша с Ваней окунулись в эту атмосферу, оказались в такой компании.

И думаю, этот сезон даст не просто толчок, а станет хорошим трамплином для наших спортсменов. Степанова – Букин почувствовали "вкус" пьедестала. На чемпионате Европы и на чемпионате мира после ритм-танца они были в тройке. Но когда после произвольной программы в Сайтаме ребята увидели свои оценки – оценки, которых никогда еще не получали, и вроде обрадовались, но поняли, что не в тройке, потому что американцы уже откатались, конечно, немного расстроились.

Но с другой стороны, когда мы после все обсудили, то 4-е место на чемпионате мира – прекрасный результат. До этого выше 7-го места они не поднимались. В первый раз они так близко подошли к лидерам. И не просто подошли, а соревновались с ними.

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