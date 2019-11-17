Тренер Самарина считает, что победа в Москве важна фигуристу для уверенности

Тренер спортсмена Светлана Соколовская отметила, что победа на этапе «Гран-при» в Москве была необходима российскому фигуристу Александру Самарину для обретения внутренней свободы и уверенности в своих силах.

- Он выиграл, и это невероятно важно для него, для его стимула двигаться дальше, для его веры в свои силы, я по-настоящему счастлива этой победе. И все-таки моя мечта пока еще не исполнилась, — цитирует ТАСС Соколовскую. — Я мечтаю, чтобы люди увидели его свободное катание, которое он демонстрирует на тренировках, чтобы он сам обрел внутреннюю свободу. А произойти это может только тогда, когда он поймет, что не надо вешать на себя чувство долга перед нами, тренерами, болельщиками, родителями, федерацией в конце концов, надо стараться не для нас, для себя.

Конечно, мы постоянно работаем над этим — проговариваем такие моменты. И да, он растет и начинает понимать, слышать и слушать. Но как же это сложно.