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31 января, 23:09

Тренер Мишин рассказал, есть ли у него любимчики среди фигуристов-учеников

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, есть ли у него любимчики среди воспитанников.

«Вы сравниваете работу тренера с выбором жениха. Нет какого-то одного! Надо приходить и заниматься. Возьмем группу юных фигуристов, и там есть самый лучший спортсмен. В конечном итоге самый лучший таковым не будет, лучшим будет кто-то другой, тот, кто сейчас второй-третий. Надо стараться заниматься со всеми, потому что такие метаморфозы происходят очень часто. Во-вторых, заниматься с кем-то одним и не обращать внимания на другого — это просто неэтично, неправильно», — приводит слова Мишина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-31-trener-mishin-rasskazal-yestli-u-nego-lyubimchiki-sredi-figuristov-uchenikov
Фигурное катание
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