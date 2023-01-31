Алиев объяснил, зачем нужны специальные «фишки» по ходу программы

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, как специальные «фишки» по ходу программы влияют на оценки судей.

«Когда судьи видят, что человек в самом конце программы делает какое-то необычное и сложное в плане того же равновесия движение, они подсознательно отмечают для себя, что фигурист полностью контролирует ситуацию и вроде бы даже не устал. Меня в свое время этим поражали те же Нэйтан, Юдзуру Ханю. Или как сейчас на чемпионате Европы Адам Сяо Хим Фа выдал в конце короткой программы такую дорожку, что прямо закачаешься! Когда понимаешь, что концовка программы идет не на слив, а на подъем, это всегда производит очень крутой эффект», — приводит слова Алиева RT.

Алиев является победителем чемпионата Европы 2020 года в Граце.