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Сегодня, 20:09

Алиев объяснил, зачем нужны специальные «фишки» по ходу программы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, как специальные «фишки» по ходу программы влияют на оценки судей.

«Когда судьи видят, что человек в самом конце программы делает какое-то необычное и сложное в плане того же равновесия движение, они подсознательно отмечают для себя, что фигурист полностью контролирует ситуацию и вроде бы даже не устал. Меня в свое время этим поражали те же Нэйтан, Юдзуру Ханю. Или как сейчас на чемпионате Европы Адам Сяо Хим Фа выдал в конце короткой программы такую дорожку, что прямо закачаешься! Когда понимаешь, что концовка программы идет не на слив, а на подъем, это всегда производит очень крутой эффект», — приводит слова Алиева RT.

Алиев является победителем чемпионата Европы 2020 года в Граце.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104556-dmitrii-aliev-figurnoe-katanie-sudi
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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