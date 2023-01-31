Галлямов рассказал, как одна из болельщиц пришла к нему в университет во время пары

Российская пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов вспомнили самые яркие эпизоды, связанные со своими болельщиками.

«На чемпионате России нам наконец-то кинули огромного медведя. Я так давно мечтал, чтобы мне его подарили. Теперь он у меня дома. Пришлось даже оформлять дополнительный багаж, чтобы его можно было увезти домой. Однажды к нам пришла болельщица в университет. Прямо во время пары! Я шоке, как ее пропустили вообще! Пришла и сказала: всем привет, я фанатка. Никто ничего не понял», — приводит слова Галлямова и Мишиной Sport24.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы.