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31 января, 23:16

Галлямов рассказал, как одна из болельщиц пришла к нему в университет во время пары

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов вспомнили самые яркие эпизоды, связанные со своими болельщиками.

«На чемпионате России нам наконец-то кинули огромного медведя. Я так давно мечтал, чтобы мне его подарили. Теперь он у меня дома. Пришлось даже оформлять дополнительный багаж, чтобы его можно было увезти домой. Однажды к нам пришла болельщица в университет. Прямо во время пары! Я шоке, как ее пропустили вообще! Пришла и сказала: всем привет, я фанатка. Никто ничего не понял», — приводит слова Галлямова и Мишиной Sport24.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-31-ya-v-shoke-kak-yeye-pustili-voobshche-figurist-gallyamov-o-strannom-postupke-fanatki
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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