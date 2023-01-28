Тренер Косторной рассказал, когда она станет олимпийской чемпионкой в парном катании

Российский тренер Сергей Росляков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном решении Международного олимпийского комитета вернуть россиян на международные соревнования.

«Когда Косторная станет олимпийской чемпионкой в парном катании? Станет не раньше, чем нас допустят на Олимпийские игры. Лед тронулся? Прекрасно. Новости позитивные», — сказал Росляков.

Ранее бывший тренер Косторной Елена Буянова сообщила о том, что Алена ушла в парное катание к тренеру Сергею Рослякову.

Косторная в начале сентября перенесла операцию на бедре. В декабре фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Георгием Куницей они катались в образах Золушки и Принца.