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28 января, 16:31

Тренер Косторной рассказал, когда она станет олимпийской чемпионкой в парном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Сергей Росляков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном решении Международного олимпийского комитета вернуть россиян на международные соревнования.

«Когда Косторная станет олимпийской чемпионкой в парном катании? Станет не раньше, чем нас допустят на Олимпийские игры. Лед тронулся? Прекрасно. Новости позитивные», — сказал Росляков.

Ранее бывший тренер Косторной Елена Буянова сообщила о том, что Алена ушла в парное катание к тренеру Сергею Рослякову.

Косторная в начале сентября перенесла операцию на бедре. В декабре фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Георгием Куницей они катались в образах Золушки и Принца.

Алена Косторная
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