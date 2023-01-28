Фигурист Лутфуллин не думал о снятии с чемпионата Санкт-Петербурга

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свой прокат короткой программы (97,15 и промежуточное второе место) на чемпионате Санкт-Петербурга. Он также отметил, что у него не было мыслей сняться с соревнований.

«Баллы ждал очень долго, смотрел в монитор — там на экранчике выставлены уровни. Вращение не доделал, дорожку, — сказал Лутфуллин. — Как прокат? Удовлетворительно, потому что тяжело сразу после одного соревнования в еще одно. Повторюсь, нужно дорабатывать вращения, скольжение. Тяжело морально или физически? И не то, и не то, тяжесть в ощущениях. Даже не задумывался о том, что два старта подряд. По ощущениям непривычно. Мыслей сняться не было. Баллы не разочаровали».

На турнире не выступают Михаил Коляда, Петр Гуменник и Евгений Семеренко, которые были заявлены, но снялись за день до старта.

«Кто пришел персонально поболеть за меня? Моя девушка, Соня Мороз, у нее сегодня день рождения. Ей 18. Получилось ли ей подарок сделать своим выступлением? Я надеюсь, но пока не знаю, не спрашивал. Ее присутствие на трибунах? Я выхожу на лед, как будто передо мной никого нет, и я один на льду. Столько раз катался в академии, но такие полные трибуны — в первый раз», — добавил Лутфуллин.