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28 января, 16:35

Чемпион Германии Старостин рассказал, что мечтал сменить спортивное гражданство

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Никита Старостин.
Фото AFP

Немецкий фигурист Никита Старостин в интервью «СЭ» заявил, что смена спортивного гражданства была его мечтой. Спортсмен до 2018 года выступал за Россию.

— Решение сменить спортивное гражданство далось вам легко?

— Да, это было мое желание — поменять гражданство и начать новый этап в карьере. Сначала в Германии мешали травмы, результаты получались не те, которые я хотел. И федерация организовала мне тренировки с Адамом Соля (венгерский хореограф — прим. «СЭ»). Он увидел во мне талант, которые не замечали другие. Мы начали работать вместе, и я решил переехать жить в Европу. Это оказалось правильной идеей — я почувствовал, что в России у меня нет будущего.

Люди не верили, что я могу больше. А Адам знает, что я могу больше. И я уехал в Бельгию, где мы начали сотрудничать с Соля, выучили прыжки с поднятыми руками. Мы очень много работаем над скольжением, вращениями, эмоциями, программами. То, как я выступаю сейчас — это все благодаря Адаму. Он вкладывает в меня и поддерживает во всем. Финансово моя семья не может помочь. Это делает Адам и, конечно же, федерация. Я очень благодарен ему за это, он дал старт моему новому жизненному этапу. Кстати, Соля тоже работал с Алексеем Мишиным.

Никита Старостин. «Четверными Трусовой можно любоваться. Она как струна!» Чемпион Германии Старостин — о смене спортивного гражданства и связях с Россией

Фигурное катание
Никита Старостин
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