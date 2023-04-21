Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:41

Тренер из школы Мишина рассказал, как мотивировать спортсменов в нынешних условиях

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звездный лед», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, как они работают над мотивацией спортсменов.

«Наши спортсмены мотивированны благодаря президенту федерации Антону Сихарулидзе. Он выделяет деньги на пошивку костюмов, на постановку программ, на заработную плату, всё есть. У спортсменов мотивация есть, чем лучше они будут кататься, тем больше у них будет средств, на которые они будут существовать, что-то себе приобретать», — цитирует Татаурова «Чемпионат».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5075669-trener-iz-shkoly-mishina-siharulidze-vydelyaet-dengi-na-kostyumy-postanovku-programm.html
Алексей Мишин (фигурное катание)
0
Читайте также
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуменник объяснил, за счет чего у Малинина получается четверной аксель
Новости
RSS RSS
Все новости