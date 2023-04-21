Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:33

Гуменник объяснил, за счет чего у Малинина получается четверной аксель

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель финала «Гран-при России» в мужском одиночном катании Петр Гуменник порассуждал на тему того, что у американского фигуриста Ильи Малинина получается четверной аксель.

«За счет всего — у него и высота хорошая, и скорость крутки феноменальная. И очень правильная техника для четверного акселя, он хорошо входит в прыжок, сделав все возможное, что можно сделать до него. Можно вылететь, сделать мах, потом собраться и крутиться, а у него уже все готово, он уже и повернут, и готов к тому, чтобы на максимальной скорости крутиться. Потом из этой максимальной скорости вращения нужно раскрываться, но это не так сложно, мне кажется», — цитирует Гуменника «Чемпионат».

Американский фигурист Малинин занял третье место на чемпионате мира-2023, прошедшем в японской Сайтаме. В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель. Победителем турнира стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5075391-pyotr-gumennik-obyasnil-za-schyot-chego-u-malinina-poluchaetsya-chetvernoj-aksel.html
Фигурное катание
Илья Малинин
Петр Гуменник
0
Читайте также
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуменник выбирал музыку для номера для шоу Тутберидзе с помощью нейросети

Тренер из школы Мишина рассказал, как мотивировать спортсменов в нынешних условиях
Новости
RSS RSS
Все новости