Авербух отреагировал на призыв главы МОК Баха на форуме G20 разделять спорт и политику

Тренер Илья Авербух в интервью «СЭ» отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

— Наш «Гран-при» подавался как аналог международной серии, прошло уже четыре этапа, по-вашему, получилось ли заменить?

— Я думаю, что здесь равные истории. Уверен, что и мировая серия «Гран-при» катастрофически потеряла от отсутствия российских фигуристов, потому что во всех четырех видах мы конкурентоспособны, а если говорить о женском катании, то тут мы вообще абсолютные хедлайнеры. Конечно, мы тоже теряем от того, что у нас нет этих баталий с международными спортсменами, это обоюдная потеря для всех. С точки зрения организации турнира, с точки зрения зрителей, с точки зрения призовых мы сопоставимы. Благодарны, что приходят. Но, конечно, накал борьбы, который возникает в любом случае, когда мы соревнуемся с мировыми лидерами, как ты его заменишь? Подменить его невозможно. Еще раз говорю: это палка о двух концах, то же самое происходит и на тех этапах: ты как бы выиграл, но без россиян это недопобеда. Конечно, я верю, что как можно скорее это все в головах чиновников перевернется и спорт станет вне политики, спорт станет именно тем мостиком взаимопонимания, которое всегда было между странами. Отстранение, конечно, несправедливое решение.

— Томас Бах как раз вашими словами говорит.

— Может, я послал... Новость, я имею в виду. Нет, я не видел его слова. Мне кажется, зачем обеднять себя? Мы должны соревноваться друг с другом, выяснять, кто из нас первый, и это выясняется только в спортивной борьбе, в которой принимают участие сильнейшие.

— Все по-разному воспринимают слова Баха, кто-то думает, что он лукавит... Ничего же не меняется.

— Я думаю, что есть некая административная машина, которую сломать одному сложно, включая Томаса Баха. Но его выступление — уже надежда на то, что в этом механизме, в этих жерновах произойдет сбой и какое-то отрезвление наступит.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию защитной мерой, направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

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