ОКР может стать участником процесса в CAS в случае дисквалификации Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация будет участвовать в судебном процессе, если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В настоящий момент мы имеем апелляцию ВАДА на решение РУСАДА, пока с юридической точки зрения нечего прокомментировать. Будет разбирательство, будут вынесены определенные решения. Если эти решения поставят под сомнение результаты наших фигуристов в Пекине, то мы, безусловно, будем активными участниками процесса», — цитирует РИА «Новости Спорт» Позднякова.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство потребовало дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил с аннулированием результатов с 25 декабря 2021 года. В таком случае сборная России лишится золота в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале 2022 года Валиева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Китае в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.