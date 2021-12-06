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Тренер Грейси Голд рассказал о планах американки выступить на Олимпиаде в Пекине

09:05
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Тренер Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, рассказал о причинах, по которым 26-летняя американка продолжает карьеру.

«Мы тренируемся с целью сделать две чистые программы. Такой настрой у нас каждый день. Главная задача — откатать хорошо на чемпионате Америки, а как все дальше сложится, не от нас зависит. Концентрируемся на своей работе. Конечно, она думает и о сборной, о серьезных турнирах. Вся идея возвращения завязана на мечте выступить на Олимпиаде в Пекине. Грейси очень хочет снова выступать на самых серьезных стартах, но главное — на Олимпиаде. Так что будем бороться», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке

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Рустам Имамов все материалы автора
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