Тутберидзе дала совет молодым фигуристам: «Вкладывайте душу в дело»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала совет детям-фигуристам. Специалист также обратилась к родителям молодых спортсменов.

«Я уже сказала детям, чтобы они вкладывали душу в дело, которым занимаются. Родителям надо поддерживать детей в их избранном виде спорта. А вам [детям] с любовью заниматься им, слушать тренеров, и все будет хорошо», — сказала тренер на мастер-классе для детей на крытом катке «Локо-лед» в Москве.

У Тутберидзе новая молодая звезда? 12-летняя ученица «Хрустального» побеждает с тремя четверными