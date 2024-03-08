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8 марта, 13:28

Тутберидзе дала совет молодым фигуристам: «Вкладывайте душу в дело»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала совет детям-фигуристам. Специалист также обратилась к родителям молодых спортсменов.

«Я уже сказала детям, чтобы они вкладывали душу в дело, которым занимаются. Родителям надо поддерживать детей в их избранном виде спорта. А вам [детям] с любовью заниматься им, слушать тренеров, и все будет хорошо», — сказала тренер на мастер-классе для детей на крытом катке «Локо-лед» в Москве.

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Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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