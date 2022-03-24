Тренер Мишин рассказал о планах работы с фигуристами на предстоящий олимпийский цикл

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что в предстоящем олимпийском цикле намерен обратить внимание на возрастной контингент фигуристов, которые смогут показать результат на Олимпийских играх 2030 года.

«Не буду раскрывать вам планы полностью, — приводит слова Мишина ТАСС. — Секретность замысла заключается в том, что в данный момент, пожалуй, придется обратить внимание на тот возрастной контингент, который сможет успешно выступить на Олимпийских играх после миланских».

Также тренер ответил на вопрос об отпуске в конце сезона.

«После Олимпийских игр работается так легко и интересно, что весь этот период я воспринимаю в какой-то степени как отпуск», — сказал он.

В настоящее время в группу Мишина входят Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Михаил Коляда.