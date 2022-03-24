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Сегодня, 11:31

Туктамышева и Семененко представят новые короткие программы на Кубке Первого канала

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тренер Алексей Мишин сообщил, что Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко представят новые короткие программы на Кубке Первого канала.

«Когда едешь со спортсменами на соревнования, то интересуют именно они и то, как они будут кататься. В этом и есть смысл нашей поездки сейчас в Саранск. На этих соревнованиях два наших спортсмена: Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко — представят новые короткие программы, предназначенные для соревнований следующего года. Мне интересно, как будут встречены эти программы. И нужно проверить, насколько целесообразен этот достаточно нетрадиционный тренерский шаг.
Заранее ничего говорить не хотелось бы. Конечно, ощущения человека и спортсмена — это лирика. Это их личное видение чего-то. Оно бывает разной степени накала — от размышлений до борьбы», — приводит ТАСС слова Мишина.

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14168181
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
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