Траньков стал заслуженным тренером России

Министерство спорта РФ присвоило звание заслуженного тренера России двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Максиму Транькову, сообщает пресс-служба ведомства.

Такие же звания получили Александр Ветров (лыжные гонки), Татьяна Шевченко (настольный теннис), а также Галия и Сергей Бараненко, Владимир Аксарин, Алексей Шляпников (все — баскетбол).

Траньков тренирует серебряных призеров Олимпиады в Пекине в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.