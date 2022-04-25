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Фигурное катание

25 апреля, 19:13

Траньков стал заслуженным тренером России

Иван Шитик
Корреспондент
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Министерство спорта РФ присвоило звание заслуженного тренера России двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Максиму Транькову, сообщает пресс-служба ведомства.

Такие же звания получили Александр Ветров (лыжные гонки), Татьяна Шевченко (настольный теннис), а также Галия и Сергей Бараненко, Владимир Аксарин, Алексей Шляпников (все — баскетбол).

Траньков тренирует серебряных призеров Олимпиады в Пекине в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Источник: https://www.minsport.gov.ru/
Максим Траньков
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