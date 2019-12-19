Траньков поставил диагноз фанатам фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков с позиции профессионального психолога оценил действия болельщиков фигурного катания.

— Что бы ни происходило в последнее время, популярность фигурного катания стабильно растет, — цитирует RT Транькова. — Если и искать хоть какой-то положительный момент во всем случившемся, то это именно он. К сожалению, лучше всего у нас работает черный пиар, а потому наш вид спорта становится все более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям.

Мне сложно отследить источник тренерских конфликтов, это попросту неинтересно. Но эмоций так много ещё и потому, что в последнее время появилось сразу несколько сильных спортсменок, а у них — фанатских группировок. Подчеркиваю, речь о фанатах, а не о болельщиках. Со мной в соцсетях до сих пор некоторые спорят по этому поводу... Утверждают, что они болельщики. Но я считаю, что это именно фанаты. И как дипломированный психолог могу сказать, что это диагноз. Аддикция. Это явление может и в преследование перерасти, достаточно вспомнить голливудский фильм «Телохранитель». А девочки находятся в очень нежном возрасте, и лично мне за них бывает страшно.