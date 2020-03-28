Тотьмянина с дочерьми вернулась в Москву из Таиланда. Она до сих опасается хейтеров

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в своем официальном Instagram сообщила о возвращении в Москву из поездки в Таиланд.

— Всем привет, в посольство РФ не обращались, самостоятельно купили билеты и сегодня в пять утра приземлились в Москве, — написала Тотьмянина. — Прошли все необходимые процедуры, и теперь карантин.

Примечательно, что пост, в котором олимпийская чемпионка сообщила о возвращении закрыт для комментариев, а до этого ее аккаунт и вовсе был удален. Неделю назад Тотьмянина поделилась фотографиями с отдыха, за чбыла подвергнута жесткой критике пользователей за путешествие во время пандемии коронавируса.

Всем привет!в посольство РФ не обращались.самостоятельно купили билеты @aeroflot и сегодня в 5 утра приземлились в Москве.прошли все необходимые процедуры.и теперь #карантин