Тот самый номер Медведевой в розовом костюме. Полная видеозапись

Опубликована видеозапись выступления российской фигуристки Евгении Медведевой. Она приняла участие в шоу Ice Fantasia 2019 в Корее.

На этом шоу она показала номер в розовом костюме, что вызвало неоднозначную реакцию о болельщиков. В частности, многие обвинили ее в пошлости и вульгарности.

"Показала легкомысленность русских девушек". Опасный эксперимент Медведевой