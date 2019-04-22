00:57 | Фигурное катание

Тот самый номер Медведевой в розовом костюме. Полная видеозапись

Евгения Медведева. Фото Инстаграм
Евгения Медведева. Фото Инстаграм
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Опубликована видеозапись выступления российской фигуристки Евгении Медведевой. Она приняла участие в шоу Ice Fantasia 2019 в Корее.

На этом шоу она показала номер в розовом костюме, что вызвало неоднозначную реакцию о болельщиков. В частности, многие обвинили ее в пошлости и вульгарности.

"Показала легкомысленность русских девушек". Опасный эксперимент Медведевой

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=HpASPeGq7oc&fbclid=IwAR3fgy3EzhFGwYkExe0rqGRn1zg9QReW8iUfIVi3JL0ubbgKeToUFOuSY_E

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