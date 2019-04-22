Тот самый номер Медведевой в розовом костюме. Полная видеозапись

Опубликована видеозапись выступления российской фигуристки Евгении Медведевой. Она приняла участие в шоу Ice Fantasia 2019 в Корее.
На этом шоу она показала номер в розовом костюме, что вызвало неоднозначную реакцию о болельщиков. В частности, многие обвинили ее в пошлости и вульгарности.
"Показала легкомысленность русских девушек". Опасный эксперимент Медведевой
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=HpASPeGq7oc&fbclid=IwAR3fgy3EzhFGwYkExe0rqGRn1zg9QReW8iUfIVi3JL0ubbgKeToUFOuSY_E
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