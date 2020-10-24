Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о своей программе на сезон-2020/21.

— Мы хотели сделать к этому сезону новую короткую, но травма, поездка в Германию, лечение, восстановление отняли много сил и времени, — приводит слова Алиева официальный сайт ФФККР. — Поэтому вернулись к вальсу Хачатуряна. Тем более, я чувствовал, два года назад я что ли не смог до конца ее раскрыть, были моменты недосказанности. Два года назад я только перешел из юниоров, это был мой первый взрослый сезон, а сейчас я стал помудрее, более статным...

Для этой программы мы сделали два костюма — бордовый мундир, в таком я раньше выступал, и темно-зеленый. Второй мне нравится больше, поэтому я и надел его сейчас. Когда этот костюм был готов, и я увидел свое отражение в зеркале, понял, это самое то. Мне кажется, зеленый цвет отражает мудрость, спокойствие, уверенность...

Конечно, травма отняла много сил. Много времени ушло на реабилитацию, сразу нельзя было все начинать делать, торопиться. Тренировался через боль. В какой-то момент даже заставил себя не думать об этом, просто работал и, знаете, боль уходила. Мы только за несколько дней до поездки в Сочи восстановили четверные прыжки. Я сам решил, надо катать здесь короткую с лутцем и тулупом. Не все получилось, но рад, что попробовал. Произвольную поедем в упрощенном варианте. Не все сразу...

Вообще, хотя в Сочи нет зрителей, все равно чувствуется их поддержка. Если честно, я очень нервничал, когда шел на арену. А когда увидел плакаты, видео, приятные слова и комментарии в свой адрес, волнение ушло. Меня это подбадривало. Сильно. Классно вернуться, окунуться в соревновательную атмосферу, увидеть судей. Я только сейчас понял, как по этому всему скучал.