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The Skating Lesson: «Ягудин отвратителен»

20:19
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Портал The Skating Lesson отреагировал на резкие высказывания Алексея Ягудина в адрес бывшего американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Ранее Ягудин написал в Instagram: «###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!»

— Алексей отвратителен, — отметили в издании. — Его гомофобные комментарии слишком долго оставались безнаказанными. Он удалил историю и пост, но мы все это видели.

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