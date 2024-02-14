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14 февраля, 10:35

Сихарулидзе — о Дэвис: «Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о ситуации со сменой спортивного гражданства в российском фигурном катании.

«Если говорить о членах сборных команд, один танцевальный дуэт, дочь Этери Тутберидзе (Диана Дэвис). Но у них очень своеобразная ситуация. Во-первых, она родилась не в России. Во-вторых, у нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая. Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь. Были и другие переходы, но это не лидеры. Ко мне приходили несколько тренеров со своими учениками, пытались обсуждать вопрос перехода. Я честно говорил, что буду голосовать против. Были ситуации, когда родители переезжали работать вместе с детьми. Мы, конечно, отпускали. Моя позиция по гражданам, которые пытаются пристроиться, уже сформирована», — сказал Сихарулидзе.

В среду, 14 февраля, проходит заседание комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ, на котором обсуждается вопрос перспектив развития фигурного катания в современных условиях.

ФФККР в июне 2023 года одобрила переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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