Роднина о завершении карьеры Тарасовой и Морозова: «Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» новость о завершении карьеры олимпийских призеров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Тарасова и Морозов выступают достаточно давно. Они у нас отработали несколько Олимпиад, последняя в Пекине была очень успешной. Их карьерный путь очень длинный. Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.